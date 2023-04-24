61saat: ЦСКА вновь желает подписать Языджи

Руководство ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Лилля» Юсуфу Языджи.

Клуб уже начал переговоры с турецким полузащитником, сообщает 61saat.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне игрок на правах аренды выступает за турецкий «Трабзонспор». За команду он провёл 17 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее президент «Лилля» Оливье Летан рассказал о том, какими игроками клуба интересовались российские команды.