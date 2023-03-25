Президент «Лилля» не смог ответить на вопрос о возможном возвращении Языджи в ЦСКА
- AP
«Осимхен мог перейти в ЦСКА или «Краснодар»? К сожалению, насчёт Виктора и интереса из России не могу ничего сказать, не слышал. Могу лишь отметить, что была всем известная история с Языджи, который сейчас в «Трабзонспоре». Однако в клубе пока никто не может ответить на вопрос о том, может ли игрок снова оказаться в ЦСКА», — цитирует Летана «Спорт-Экспресс».
По информации источника, «Лилль», которому принадлежит Языджи, не рассчитывает на футболиста. Отмечается, что это может положительно повлиять на переговоры ЦСКА с французским клубом и агентом игрока Адемом Чебеджи, которые должны начаться в конце сезона.
В текущем сезоне игрок на правах аренды выступает за турецкий «Трабзонспор». За команду он провёл 17 матчей, в которых забил четыре мяча.
Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее Чебеджи прокомментировал новость о том, что армейский клуб хочет вернуться к переговорам о переходе Языджи.