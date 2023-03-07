Агент Языджи отреагировал на информацию о том, что ЦСКА начнёт переговоры с нападающим летом

Адем Чебеджи, агент нападающего «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, прокомментировал новость о том, что армейский клуб хочет вернуться к переговорам о переходе футболиста.

«В настоящее время Юсуф является игроком «Трабзонспора» по контракту. Неправильно говорить об этом сейчас. Давайте поговорим об этом в конце сезона. ЦСКА всегда будет занимать особенное место в сердце Юсуфа», — цитирует Чебеджи «Чемпионат».

По информации источника, «Лилль», которому принадлежит Языджи, не рассчитывает на футболиста. Отмечается, что это может положительно повлиять на переговоры ЦСКА с французским клубом и агентом игрока Адемом Чебеджи, которые должны начаться в конце сезона.

В текущем сезоне игрок на правах аренды выступает за турецкий «Трабзонспор». За команду он провёл 17 матчей, в которых забил четыре мяча.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о ситуации с защитником «Ганновера» Гаэлем Ондуа.