Жулин осудил Косторную за слова о методах Тутберидзе

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Российский тренер Александр Жулин прокомментировал высказывания Алёны Косторной, бывшей фигуристки группы Этери Тутберидзе.
Жулин осудил Косторную за слова о методах Тутберидзе
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давала никаких интервью. Тогда её все устраивало. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью», — цитирует Жулина Sport24.

В интервью фигуристка поделилась мнением о методах работы специалиста и заявила, что «Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами. Этот сломался — идёт следующий», однако отметила, что не считает это чем-то плохим. 

В первый раз Косторная ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Сезоном ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного постковидного сезона фигуристка вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой. В настоящее время спортсменка занимается парным фигурным катанием у Сергея Рослякова.

Ранее Косторная заявила, что переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко не был ошибкой.

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