Косторная: Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поделилась мнением о методах работы тренера Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался — идёт следующий. Я не говорю, что это плохо. У всех свои методы работы. Кто-то ведёт одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то — с 15 до 18», — цитирует Косторную РИА Новости.

В первый раз Косторная ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Сезоном ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного постковидного сезона фигуристка вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой.

16 января Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Теперь Косторная занимается под руководством Сергея Рослякова с Георгием Куницей.

Ранее Косторная заявила, что переход из группы Тутберидзе к Евгению Плющенко не был ошибкой.