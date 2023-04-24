Экс-игрок сборной Литвы: русский народ очень душевный — он либо принимает, либо нет

Бывший футболист сборной Литвы Нериус Бараса рассказал о своей любви к российскому народу.

«Русский народ очень душевный, он либо принял и обнял, либо послал на три буквы. А не вот это, как в Европе — ни вашим, ни нашим… Что нравится в России? Однозначно, люди. У меня большой круг общения, ненавижу это виляние хвостом, чего‑то там лицемерить», — цитирует экс-игрока «Матч ТВ».

Он добавил, что в Шотландии людям всё равно на дела других, они о чём-то спрашивают только из вежливости.

Напомним, что Бараса выступал в России за самарские «Крылья Советов», владикавказскую «Аланию» и тольяттинскую «Ладу».

Ранее министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене отреагировала на рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.