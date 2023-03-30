Министр спорта Литвы — о критериях МОК по допуску россиян: неутешительное решение
- Legion-Media
«Неутешительное решение. Мы рассмотрим рекомендации, которые были выдвинуты МОК. Конечно, больше всего разочаровывает тот факт, что российских спортсменов рекомендуется допустить на международные турниры под нейтральным флагом», — приводит слова Шюгждинене Lrytas.lt.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.
Ранее биатлонист Евгений Гараничев отреагировал на рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.