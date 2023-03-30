Министр спорта Литвы — о критериях МОК по допуску россиян: неутешительное решение

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Министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.
Министр спорта Литвы — о критериях МОК по допуску россиян: неутешительное решение
  • Legion-Media

«Неутешительное решение. Мы рассмотрим рекомендации, которые были выдвинуты МОК. Конечно, больше всего разочаровывает тот факт, что российских спортсменов рекомендуется допустить на международные турниры под нейтральным флагом», — приводит слова Шюгждинене Lrytas.lt.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее биатлонист Евгений Гараничев отреагировал на рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

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