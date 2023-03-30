Министр спорта Литвы — о критериях МОК по допуску россиян: неутешительное решение

Министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Неутешительное решение. Мы рассмотрим рекомендации, которые были выдвинуты МОК. Конечно, больше всего разочаровывает тот факт, что российских спортсменов рекомендуется допустить на международные турниры под нейтральным флагом», — приводит слова Шюгждинене Lrytas.lt.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее биатлонист Евгений Гараничев отреагировал на рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.