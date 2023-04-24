Карпукас: для «Локомотива» результат в матче с ЦСКА положительный

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал ничью в матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Были приличные скорости. Конечно, на итог повлияло удаление. Считаю, что результат для нас положительный. Учитывая то, как развивалась игра. Не буду кого‑то выделять. Все молодцы. Играть в меньшинстве больше тайма очень тяжело», — цитирует Карпукаса «Матч ТВ».

Полузащитник пропустил матч из-за дисквалификации. Он наблюдал за встречей с трибуны.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

ЦСКА с 45 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (29) располагается на десятой позиции.

Ранее в «Локомотиве» высказались о повреждении Сергея Пиняева, полученном в матче с ЦСКА.