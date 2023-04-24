В «Локомотиве» высказались о повреждении Пиняева, полученном в матче с ЦСКА

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал замену полузащитника Сергея Пиняева в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Как сообщили наши врачи, он почувствовал дискомфорт и по договорённости с тренерским штабом не стал продолжать игру. Он мощный по физическим кондициям игрок, поэтому у него мышечная масса, бёдра достаточно развиты. Могут какие-то быть проблемы даже возрастные», — цитирует Нагорных ТАСС.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

Сергей Пиняев в середине первого тайма был заменён. Его место занял защитник Марио Митай. Албанский футболист за 20 минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

Ранее Михаил Галактионов заявил, что Пиняев попросил замену, поскольку почувствовал определённый дискомфорт.