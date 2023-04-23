Плотников: самое важное для ЦСКА — поверить в победу раньше, чем она будет

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников рассказал о настрое на пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ак Барсом».

«Мы идём от игры к игре, настраиваемся на конкретный матч и стараемся одержать победу. Самое важное для ЦСКА в Казани — продолжить играть на команду, не делать грубых ошибок, действовать на результат и поверить в победу раньше, чем она будет.

Нужно хорошенько поспать ночью, начать день с чистого листа, будто это первая игра, и не думать о том, что это финал», — сказал Плотников журналистам.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу ЦСКА.

Следующая игра пройдёт в Казани 25 апреля.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе над «Ак Барсом».