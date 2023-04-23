Плотников: самое важное для ЦСКА — поверить в победу раньше, чем она будет
- РИА Новости
«Мы идём от игры к игре, настраиваемся на конкретный матч и стараемся одержать победу. Самое важное для ЦСКА в Казани — продолжить играть на команду, не делать грубых ошибок, действовать на результат и поверить в победу раньше, чем она будет.
Нужно хорошенько поспать ночью, начать день с чистого листа, будто это первая игра, и не думать о том, что это финал», — сказал Плотников журналистам.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу ЦСКА.
Следующая игра пройдёт в Казани 25 апреля.
Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе над «Ак Барсом».