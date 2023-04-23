Фёдоров — о победе над «Ак Барсом»: психология решает всё

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе над «Ак Барсом» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фёдоров — о победе над «Ак Барсом»: психология решает всё
  • РИА Новости

«Сложная игра. Понятно, что соответствует финалу. Скажу одно — и у нас были моменты, и у соперника, получилось так, что мы реализовали моменты и дальше сыграли по счёту.

Две важные зоны — атаки и обороны, для той и другой команды. Наш победный гол состоялся после определённого давления. Сложно говорить о конкретных нюансах, потому что их супермного, поэтому ограничусь моментом — если шайба перед ЦСКА или противник перед нашими ребятами, то это хорошая постановка игры для нас.

В этом сезоне мы должны сделать определённые шаги, которые убрали бы лишнее давление, лишнюю нервозность. Психология решает всё», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу ЦСКА.

Следующая игра пройдёт в Казани 25 апреля.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от ЦСКА.

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