Билялетдинов — о поражении от ЦСКА: результат не устраивает, ребята старались

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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от ЦСКА в четвёртом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Билялетдинов — о поражении от ЦСКА: результат не устраивает, ребята старались
  • РИА Новости

«Результат нас не устраивает, ребята старались, сделали всё, что можно. Нюансы немножко нас подвели, будем готовиться к следующему матчу, выхода у нас нет. Ребята серьёзно подошли к матчу, отдача была хорошая. Может, не всё красиво было, но они трудились и старались, упрекнуть никого не могу.

Ребята понимали, что не всё так просто. Но есть как есть. Не можем никак использовать своё большинство. Тот состав, который сейчас играл, он достаточно стабильный, играет давно. Но какие-то кардинальные решения в смене состава не было смысла делать», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу ЦСКА.

Следующая игра пройдёт Казани 25 апреля.

Ранее нападающий системы хоккейного «Спартака» Никита Чибриков заявил, что планирует продолжить карьеру в «Виннипеге».

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