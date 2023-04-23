Соперник Рублёва Лайович заявил, что россиянин демонстрирует свой лучший теннис в жизни

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Соперник Андрея Рублёва по финалу турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) серб Душан Лайович заявил, что россиянин демонстрирует лучший теннис в своей жизни.
Соперник Рублёва Лайович заявил, что россиянин демонстрирует свой лучший теннис в жизни
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«Я думаю, что Андрей — фаворит. Он демонстрирует лучший теннис в своей жизни. Мы очень хорошо знаем друг друга, и я надеюсь, что смогу насладиться матчем. Мне нравится играть в финалах, так что я надеюсь на хороший матч», — цитирует Лайовича пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В полуфинале Лайович победил своего соотечественника Миомира Кецмановича со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Игра продолжалась три часа. В финале Лайович сыграет с Рублёвым, который в полуфинале победил Алекса Молчана (6:2, 6:4).

16 апреля россиянин впервые в карьере победил на турнире серии «Мастерс». В финале соревнований в Монте-Карло он обыграл датчанина Хольгера Руне. Игра завершилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал Рублёва фаворитом финала теннисного турнира в Баня-Луке.

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