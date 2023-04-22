Тарпищев считает Рублёва фаворитом финала турнира ATP в Баня-Луке

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает Андрея Рублёва фаворитом финала теннисного турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
Тарпищев считает Рублёва фаворитом финала турнира ATP в Баня-Луке
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic

«Рублёву по ходу турнира достаются удобные соперники, все подходящие под него.

Рублёв играет хорошо, и если не будет сверхусталости, то должен побеждать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В полуфинале россиянин обыграл Алекса Молчана со счётом 6:2, 6:4. В финале турнира он встретится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия).

Ранее Рублёв прокомментировал победу над Молчаном.

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