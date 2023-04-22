Тарпищев считает Рублёва фаворитом финала турнира ATP в Баня-Луке
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«Рублёву по ходу турнира достаются удобные соперники, все подходящие под него.
Рублёв играет хорошо, и если не будет сверхусталости, то должен побеждать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В полуфинале россиянин обыграл Алекса Молчана со счётом 6:2, 6:4. В финале турнира он встретится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия).
Ранее Рублёв прокомментировал победу над Молчаном.