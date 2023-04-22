Рублёв — о матче с Молчаном: во втором сете потерял концентрацию, но смог победить
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«Вначале я играл очень хорошо, а затем во втором сете немного потерял концентрацию. Алекс провёл несколько хороших розыгрышей, и я начал нервничать. Но в конце концов я смог победить, и это самое главное», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
В финале турнира Рублёв встретится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия).
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в финал турнира WTA в Штутгарте (Германия).