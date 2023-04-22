Романо: «Барселона» может приобрести Карраско за €20 млн

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, у «Барселоны» есть возможность подписать полузащитника за сумму, близкую к €20 млн, в летнее трансферное окно.

Бельгиец в текущем сезоне провёл за мадридский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее «Атлетико» на своём поле нанёс поражение «Альмерии» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.