Романо: «Барселона» может приобрести Карраско за €20 млн
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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, у «Барселоны» есть возможность подписать полузащитника за сумму, близкую к €20 млн, в летнее трансферное окно.
Бельгиец в текущем сезоне провёл за мадридский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее «Атлетико» на своём поле нанёс поражение «Альмерии» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.