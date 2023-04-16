Дубль Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Альмерией» в матче Примеры

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«Атлетико» на своём поле нанёс поражение «Альмерии» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Дубль Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Альмерией» в матче Примеры
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSIN

Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из столицы Испании.

В составе коллектива из Мадрида дубль оформил Антуан Гризманн (5-я, 43-я минуты). Автогол на свой счёт записал Хосе Хименес (37-я).

«Атлетико» с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Альмерия» (30) располагается на 17-й позиции. Лидирует в чемпионате «Барселона» (73).

Ранее сообщалось, что «Реал» одержал выездную победу над «Кадисом» в матче Примеры.

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