Дубль Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Альмерией» в матче Примеры

«Атлетико» на своём поле нанёс поражение «Альмерии» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из столицы Испании.

В составе коллектива из Мадрида дубль оформил Антуан Гризманн (5-я, 43-я минуты). Автогол на свой счёт записал Хосе Хименес (37-я).

«Атлетико» с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Альмерия» (30) располагается на 17-й позиции. Лидирует в чемпионате «Барселона» (73).

Ранее сообщалось, что «Реал» одержал выездную победу над «Кадисом» в матче Примеры.