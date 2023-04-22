Врач: восстановление фигуриста Костомарова продлится от полугода до нескольких лет

Врач Лев Авербах назвал примерные сроки восстановления фигуриста Романа Костомарова после ампутации.

«Роман идёт на поправку, это очень хорошо. Впереди большой курс восстановления. Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но, учитывая осложнения, это может продлиться до нескольких лет. Проверят свертываемость крови, общие показатели, психическое здоровье и так далее», — цитирует Авербаха Sport24.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В настоящий момент Костомаров идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее Костомаров попросил окружающих людей не рассказывать о состоянии его здоровья.