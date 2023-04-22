Мовсисян: в США есть стереотипы про злых русских и мафию
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«На чемпионате мира всё было чудесно. Для меня было принципиально, чтобы люди увидели красивую и классную Россию. До сих пор сталкиваюсь в США со стереотипами про злых русских, про мафию. Везде хватает глупых», — цитирует Мовсисяна «Матч ТВ».
Он добавил, что американцы удивляются, когда слышат о его жизни в России. Экс-игрок заявил, что у него было всё в России.
В 2009 году Мовсисян играл за американский «Солт-Лейк».
Ранее Юра Мовсисян рассказал, как прошла его встреча с экс-президентом США Бараком Обамой в 2009 году.