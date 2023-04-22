Мовсисян: в США есть стереотипы про злых русских и мафию

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Бывший игрок «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о стереотипах в США о России.
Мовсисян: в США есть стереотипы про злых русских и мафию
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«На чемпионате мира всё было чудесно. Для меня было принципиально, чтобы люди увидели красивую и классную Россию. До сих пор сталкиваюсь в США со стереотипами про злых русских, про мафию. Везде хватает глупых», — цитирует Мовсисяна «Матч ТВ».

Он добавил, что американцы удивляются, когда слышат о его жизни в России. Экс-игрок заявил, что у него было всё в России.

В 2009 году Мовсисян играл за американский «Солт-Лейк».

Ранее Юра Мовсисян рассказал, как прошла его встреча с экс-президентом США Бараком Обамой в 2009 году.

 

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