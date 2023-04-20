Мовсисян: спросил у Обамы про признание геноцида армян, он сказал заниматься футболом
- РИА Новости
- © Юлия Честнова
«Я у него спросил: «А почему вы не признали геноцид армян? Вы нам обещали это». Он был в шоке. Сказал: «Давай лучше занимайся футболом, а не политикой». Я ответил: «Это не политика, это жизнь», — цитирует Мовсисяна «Матч ТВ».
Он добавил, что когда Обама баллотировался в президенты, то обещал признать геноцид, но обманул. По словам игрока, ему было важно задать этот вопрос, несмотря на предупреждение о запрете политических тем.
В 2009 году Мовсисян играл за американский «Солт-Лейк».
Ранее Юра Мовсисян высказал мнение, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сможет заиграть в Европе.