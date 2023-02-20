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Мовсисян: у Сперцяна такой талант, что он быстро адаптируется в любом чемпионате

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Бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян высказал мнение, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сможет заиграть в Европе.

«У Эдика такой особенный талант, что он сможет быстро адаптироваться в любом чемпионате. Конечно, все футболисты мечтают играть в таких клубах, как мадридский «Реал» или ПСВ, но самое главное, чтобы он регулярно получал игровую практику, чтобы смог стать ещё сильнее», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.ru.

Как сообщает Metaratings, представители полузащитника общались с мадридским «Реалом», который интересуется футболистом.

В сезоне-2022/23 Сперцян забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Дэвид Манассе, представляющий интересы Сперцяна, рассказал об интересе «Реала» и ПСВ к своему клиенту.

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