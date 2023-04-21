В Российской федерации стрельбы из лука оценили новость о допуске к соревнованиям

Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев прокомментировал новость о том, что Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) допустит россиян к соревнованиям.

«Мы ожидали этого решения и сейчас ждём официального письма от международной федерации о том, чтобы мы прислали им списки сборной — кто где работает, кто учится, кто военнослужащий.

Ближайшим стартом, на котором может успеть выступить наша команда, будет Кубок мира в Шанхае, который стартует 18 мая. Начинаем работу по подготовке документов и получению виз», — приводит слова Ешеева ТАСС.

21 апреля Исполнительный комитет World Archery согласился рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на строгих условиях приемлемости, разрешающий допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет.

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация бадминтона сохранила запрет на участие россиян в международных турнирах.