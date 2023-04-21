Дюрица: Дзюба — зверь, один из лучших в нападении

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Обладатель Кубка России сезона-2014/15 в составе «Локомотива» Ян Дюрица оценил игру нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.
Дюрица: Дзюба — зверь, один из лучших в нападении
  • РИА Новости

«Хорошо, что у Дзюбы всё получается и он приносит пользу «Локомотиву». Его подписание — удачная сделка для всех. Надо ли продлевать с ним контракт? Наверное, надо, если он забивает. Но это будет решать руководство. Дзюба — зверь в нападении. Один из лучших», — цитирует Дюрицу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.

Ранее бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказал своё мнение о Дзюбе.

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