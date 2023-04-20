Уилкшир: Дзюба — лучший нападающий России в данный момент

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказал своё мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Он находится в оптимальном для себя месте сейчас. В данный момент Артём — лучший нападающий России. Когда ты находишь правильный клуб, подходящее окружение, ты процветаешь. И именно это происходит с ним сейчас», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Дзюба признан лучшим ассистентом РПЛ за последние десять сезонов.