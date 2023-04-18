Григорян: превосходство Дзюбы над защитниками РПЛ стало чудовищным

Российский тренер Александр Григорян высказал своё мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Баринов, играющий в опорной зоне, всё чаще добегает в штрафную. Это заслуга Дзюбы и его способностей интерпретировать своё положение на поле максимально эффективно. Заход Артёма показывает, что его превосходство над защитниками стало чудовищным», — сказал Григорян в программе «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл за московский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Дзюба признан лучшим ассистентом РПЛ за последние десять сезонов.