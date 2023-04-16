Дзюба — лучший ассистент РПЛ за последние десять сезонов

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба является лучшим ассистентом Российской премьер-лиги (РПЛ).

У форварда железнодорожников на данный момент 62 голевых паса. Следом за Дзюбой в списке лучших ассистентов идут бразилец Жоаозиньо (50), белорус Тимофей Калачёв (43), Алексей Ионов (37), Алан Дзагоев (36) и эквадорец Кристиан Нобоа (35).

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:1.

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В восьми матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Дзюбе в Оренбурге подарили два портрета.