Дзюба — лучший ассистент РПЛ за последние десять сезонов
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
У форварда железнодорожников на данный момент 62 голевых паса. Следом за Дзюбой в списке лучших ассистентов идут бразилец Жоаозиньо (50), белорус Тимофей Калачёв (43), Алексей Ионов (37), Алан Дзагоев (36) и эквадорец Кристиан Нобоа (35).
Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:1.
34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В восьми матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что Дзюбе в Оренбурге подарили два портрета.