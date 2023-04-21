Кузнецов — о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА: лично мне всё равно

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал новость, что защитник Марио Фернандес может вернуться в Россию.

«Вопрос о возвращении Фернандеса нужно задавать руководителям клуба. Марио говорил, что не будет играть ни за одну команду, кроме ЦСКА. Но уехал и играл за «Интернасьонал». Если Фернандес будет принят здесь — пожалуйста, пусть играет. Лично мне всё равно», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

21 апреля защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом» по личным причинам.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года.

Ранее в ЦСКА сообщили, что не могут заявить Фернандеса в нынешнем сезоне.