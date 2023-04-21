Орлов: Талалаев — творческий человек

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал главного тренера «Химок» Андрея Талалаева творческим человеком.

«Если Талалаев согласился возглавить «Химки», значит, ему что-то гарантировали. Но я не знаю, как можно что-то гарантировать в этом клубе, если бюджета всё время не достает. Талалаев — творческий человек. Он ещё не раскрылся как тренер. Время у него ещё есть», — цитирует Орлова Sport24.

Он также подчеркнул, что Талалаев должен развиваться. По его словам, всё в руках специалиста.

Об отставке главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева стало известно 3 апреля.

11 апреля бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что «Химки» подписали контракт с Андреем Талалаевым. «Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков.

Ранее в «Химках» назвали справедливым решение отменить красную карточку Талалаеву.