В «Химках» назвали справедливым решение отменить красную карточку Талалаеву

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на отмену красной карточки главному тренеру подмосковной команды Андрею Талалаеву.

«Мы приветствуем решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Считаем, что оно справедливое. С учётом объяснений главного тренера речи о намеренном нарушении правил быть не может», — цитирует Оленева Sport24.

Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 0:0. Талалаев получил красную карточку в первом матче во главе «Химок». Судья удалил специалиста за то, что он на 90-й минуте игры бросил бутылку с водой на поле.

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение отменить красную карточку Талалаева.