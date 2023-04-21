Тарасова назвала здравомыслящим бывшего президента Чехии за мнение о допуске россиян

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что бывший президент Чехии Милош Земан является здравомыслящим человеком.

«Мы слышим различные мнения по этому поводу, хочется сказать ему спасибо за такую позицию, на наш взгляд, она правильная. Могу сказать, что человек здраво мыслит», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Экс-президент Чехии считает необоснованным отстранение российских спортсменов от турниров.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Тарасова высказалась об обращении бывшей фигуристки Оксаны Баюл к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.