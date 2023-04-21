Тарасова назвала здравомыслящим бывшего президента Чехии за мнение о допуске россиян
«Мы слышим различные мнения по этому поводу, хочется сказать ему спасибо за такую позицию, на наш взгляд, она правильная. Могу сказать, что человек здраво мыслит», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Экс-президент Чехии считает необоснованным отстранение российских спортсменов от турниров.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее Тарасова высказалась об обращении бывшей фигуристки Оксаны Баюл к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.