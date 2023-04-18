Тарасова — о просьбе украинки Баюл по недопуску россиян: дура непроходимая
- РИА Новости
«Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
18 апреля Баюл призвала МОК не допускать россиян к Играм-2024.
Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.
Ранее Тарасова высказалась о назначении олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).