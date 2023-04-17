Тарасова о назначении Сихарулидзе: Антон — достойная кандидатура по всем направлениям

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о назначении олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Это было предложение Когана. Антон — достойная кандидатура по всем направлениям. Это умный и развитый человек. Антон знает, как работать. У него наверняка получится. Я очень рада, что в федерацию приходят талантливые и молодые люди», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

17 апреля Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР.

Исполком организации принял решение передать ему полномочия главы федерации. Гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавлял федерацию с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя полномочия.

Ранее сообщалось, как Тарасова отреагировала на информацию о том, что серебряный призёр чемпионата Европы Артур Даниелян отказался выступать за сборную Армении.