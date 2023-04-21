Экс-президент Чехии считает необоснованным отстранение российских спортсменов от турниров

Бывший президент Чехии Милош Земан высказал мнение об отстранении Международным олимпийским комитетом (МОК) российских спортсменов от международных турниров.

«Я пожилой человек и видел, как США бойкотировали Олимпиаду в Москве, а потом Советы бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе. Исходя из этого опыта, считаю бойкоты и отстранения крайне глупыми. Эти санкции ничего не меняют», — приводит слова Земана Idnez.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал возвращение россиян на международные соревнования.