Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал возвращение россиян на международные соревнования.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

«UIPM поддерживает путь возвращения «независимых нейтральных спортсменов» с паспортами России и Белоруссии, чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться в наших видах спорта в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации», — говорится в сообщении пресс-службы.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Международная федерация волейбола рассмотрит рекомендации МОК по допуску россиян к турнирам.