Международная федерация волейбола изучит рекомендации МОК по допуску россиян к турнирам

В пресс-службе Международной федерации волейбола (FIVB) сообщили, что изучат рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«FIVB признаёт последнее заявление МОК и его подробные рекомендации относительно нейтрального участия отдельных спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе сообщили, что организация изучит все рекомендации МОК для дальнейшего применения.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что World Athletics после рекомендаций МОК сохранит отстранение россиян от соревнований.