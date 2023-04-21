Анчелотти раскритиковал календарь «Реала» в концовке сезона
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«Календарь слишком напряжённый, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем игроков.
Каждый думает о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, ФИФА думает о себе, УЕФА думает о себе. Это нехорошо для футбола. Это неправильно», — приводит слова Анчелотти ESPN.
На данный момент «Реал» участвует в трёх турнирах. 6 мая команда сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании. А 9 мая у «Реала» запланирован первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травме Карима Бензема, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».