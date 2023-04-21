Анчелотти раскритиковал календарь «Реала» в концовке сезона

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал календарь матчей команды в концовке сезона-2022/23.

«Календарь слишком напряжённый, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем игроков.

Каждый думает о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, ФИФА думает о себе, УЕФА думает о себе. Это нехорошо для футбола. Это неправильно», — приводит слова Анчелотти ESPN.

На данный момент «Реал» участвует в трёх турнирах. 6 мая команда сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании. А 9 мая у «Реала» запланирован первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травме Карима Бензема, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».