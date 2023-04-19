Анчелотти рассказал о травмах Алабы и Бензема, полученных в матче с «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травмах нападающего Карима Бензема и защитника Давида Алабы, полученных в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«У Алабы есть проблемы, его подколенное сухожилие было напряжено, и мы сделали замену в конце первого тайма. Кариму наступили на ногу, это начало его беспокоить, и мы заменили его», — сказал Анчелотти после матча.

Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0. В составе «Реала» дубль оформил Родриго. Первый матч между командами закончился победой мадридской команды — 2:0.

В полуфинале турнира «Реал» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Бавария».

Ранее Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Челси» в ответном матче Лиги чемпионов.