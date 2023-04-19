Анчелотти рассказал о травмах Алабы и Бензема, полученных в матче с «Челси»
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«У Алабы есть проблемы, его подколенное сухожилие было напряжено, и мы сделали замену в конце первого тайма. Кариму наступили на ногу, это начало его беспокоить, и мы заменили его», — сказал Анчелотти после матча.
Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0. В составе «Реала» дубль оформил Родриго. Первый матч между командами закончился победой мадридской команды — 2:0.
В полуфинале турнира «Реал» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Бавария».
Ранее Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Челси» в ответном матче Лиги чемпионов.