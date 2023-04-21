Иванов: хорошо, что Фернандес возвращается в Россию, но точно не в «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость, что защитник Марио Фернандес может вернуться в Россию.

«Почему он нам должен быть интересен? Впервые слышу, что мы заинтересованы в Фернандесе. Он отличный футболист, хорошо, что возвращается в Россию, но точно не в «Урал». С Виктором Гончаренко этот вопрос не обсуждали», — приводит слова Григория Иванова Legalbet.

21 апреля защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом» по личным причинам.

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года.

Ранее в ЦСКА сообщили, что не могут заявить Фернандеса в нынешнем сезоне.