В ЦСКА ежедневно контактируют с Фернандесом и заинтересованы в возвращении защитника

В московском ЦСКА прокомментировали решение защитника Марио Фернандеса расторгнуть контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом для ЦСКА. В клубе общаются с Фернандесом практически на ежедневной основе. Однако комментировать сегодняшнюю новость за игрока мы не готовы», — заявил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

По его словам, в ЦСКА заинтересованы в возвращении 32-летнего игрока.

«У нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Фернандеса в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», — подытожил он.

21 апреля защитник расторг соглашение с «Интернасьоналом» по личным причинам.

Ранее сообщалось, что Фернандес хочет вернуться в Россию.