Роналду избежал наказания за неприличный жест в адрес болельщиков

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду избежал наказания за неприличный жест, показанный болельщикам после матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» (0:2).

Об этом сообщается в заявлении дисциплинарного и этического комитета Футбольной ассоциации Саудовской Аравии.

38-летний португалец не понесёт наказания, потому что была просмотрена только официальная трансляция встречи, а не видео, размещенные в социальных сетях.

Единственный штраф, вынесенный по итогам игры, — 15 тыс. риалов из-за позднего выхода футболистов «Аль-Насра» на поле в начале второго тайма.

Напомним, после матча с «Аль-Хилялем» (0:2) нападающий «Аль-Насра» схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» со стороны болельщиков соперника.

Ранее «Аль-Наср» выступил с заявлением по поводу скандала вокруг Роналду.