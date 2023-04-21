«Аль-Наср» выступил с заявлением по поводу скандала вокруг Роналду
«Криштиану получил повреждение. Столкновение Роналду с игроком «Аль-Хиляля» Густаво Куэльяром началось с удара в очень чувствительную область. Это подтверждённая информация. Что касается объяснений болельщиков, то они вольны думать что хотят», — приводит заявление «Аль-Насра» Squawka.
Напомним, после матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (0:2) 38-летний португалец схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» со стороны болельщиков соперника.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду за неприличный жест.