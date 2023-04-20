Иммобиле выписался из больницы после автомобильной аварии
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«Спасибо за все наполненные любовью сообщения, которые вы нам прислали.
Мы можем сказать, что худшее уже позади, мы просто хотим всё забыть и двигаться дальше», — написал Иммобиле в социальных сетях.
В воскресенье внедорожник 33-летнего итальянца врезался в трамвай на перекрёстке в районе Прати. Из-за сильного удара передняя часть автомобиля полностью разрушилась, а трамвай получил повреждения и сошёл с рельсов.
Ранее сообщалось, что Иммобиле получил повреждение позвоночника и перелом ребра в ДТП.