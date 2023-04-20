Иммобиле выписался из больницы после автомобильной аварии

Нападающий римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле выписался из больницы после аварии.

«Спасибо за все наполненные любовью сообщения, которые вы нам прислали.

Мы можем сказать, что худшее уже позади, мы просто хотим всё забыть и двигаться дальше», — написал Иммобиле в социальных сетях.

В воскресенье внедорожник 33-летнего итальянца врезался в трамвай на перекрёстке в районе Прати. Из-за сильного удара передняя часть автомобиля полностью разрушилась, а трамвай получил повреждения и сошёл с рельсов.

Ранее сообщалось, что Иммобиле получил повреждение позвоночника и перелом ребра в ДТП.