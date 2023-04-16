Футболист сборной Италии Иммобиле попал в ДТП в Риме
- AP
- © Pavel Golovkin
По информации новостного телеканала RaiNews24, внедорожник футболиста врезался в трамвай на перекрёстке в районе Прати. Из-за сильного удара передняя часть автомобиля была полностью сломана, а трамвай повреждён и сошёл с рельсов.
Отмечается, что Иммобиле не пострадал, у него болит только рука. Также в машине находилась одна из дочерей спортсмена, которая не пострадала. Водитель трамвая и двое пассажиров госпитализированы.
«Лацио» занимает вторую строчку в таблице Серии А с 61 очком. На первом месте «Наполи» (75), на третьем — «Рома» (53).
Ранее сообщалось, что пилот Хулио Сезар Кастрильо и штурман Франсиско Хавьер Альварес погибли в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео в Испании.