Футболист сборной Италии Иммобиле попал в ДТП в Риме

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Капитан итальянской футбольной команды «Лацио» Чиро Иммобиле попал в серьёзное ДТП в Риме.
Футболист сборной Италии Иммобиле попал в ДТП в Риме
  • AP
  • © Pavel Golovkin

По информации новостного телеканала RaiNews24, внедорожник футболиста врезался в трамвай на перекрёстке в районе Прати. Из-за сильного удара передняя часть автомобиля была полностью сломана, а трамвай повреждён и сошёл с рельсов.

Отмечается, что Иммобиле не пострадал, у него болит только рука. Также в машине находилась одна из дочерей спортсмена, которая не пострадала. Водитель трамвая и двое пассажиров госпитализированы.

«Лацио» занимает вторую строчку в таблице Серии А с 61 очком. На первом месте «Наполи» (75), на третьем — «Рома» (53).

Ранее сообщалось, что пилот Хулио Сезар Кастрильо и штурман Франсиско Хавьер Альварес погибли в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео в Испании.

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