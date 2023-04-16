Иммобиле получил повреждение позвоночника и перелом ребра в ДТП

Капитан итальянской футбольной команды «Лацио» Чиро Иммобиле не смог избежать повреждений во время аварии.

Как сообщается на официальном сайте клуба, Иммобиле получил растяжение связок позвоночника и сложный перелом ребра. В настоящее время игрок находится в отделении неотложной помощи одной из клиник Рима.

По информации RaiNews24, внедорожник футболиста врезался в трамвай на перекрёстке в районе Прати. Из-за сильного удара передняя часть автомобиля была полностью сломана, а трамвай повреждён и сошёл с рельсов.

«Лацио» занимает вторую строчку в таблице Серии А с 61 очком, лидирует в таблице «Наполи» (75).

Ранее стало известно, что гол Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Специю» в матче Серии А.