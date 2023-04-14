Гол Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Специю» в матче Серии А

«Лацио» в гостях нанёс разгромное поражение «Специи» в мачте 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Альберто Пикко» завершилась со счётом 3:0 (1:0) в пользу команды из столицы Италии.

Мячи забили Чиро Иммобиле (36-я минута, пенальти), Фелипе Андерсон (52-я), Маркос Антонио (89-я).

Команда с побережья Лигурийского моря после удаления в концовке второго тайма Итана Ампаду (84-я) доигрывала матч в меньшинстве.

«Лацио» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице. «Специя» (26) располагается на 17-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Торино» с Миранчуком уступило «Роме».