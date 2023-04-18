Роднина — о заявлении украинской фигуристки Баюл: смешно реагировать на это

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об обращении бывшей фигуристки Оксаны Баюл к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
Роднина — о заявлении украинской фигуристки Баюл: смешно реагировать на это
  • РИА Новости

«Она столько всего назаявляла в своей жизни. От кого она делает это заявление? Смешно реагировать на это! Она оказывает давление? Какое давление? Кто помнит эту Оксану Баюл?», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

18 апреля Баюл призвала МОК не допускать россиян к Играм-2024.

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

Ранее Роднина раскритиковала уровень российского футбола.

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