Роднина — о заявлении украинской фигуристки Баюл: смешно реагировать на это

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об обращении бывшей фигуристки Оксаны Баюл к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Она столько всего назаявляла в своей жизни. От кого она делает это заявление? Смешно реагировать на это! Она оказывает давление? Какое давление? Кто помнит эту Оксану Баюл?», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

18 апреля Баюл призвала МОК не допускать россиян к Играм-2024.

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

Ранее Роднина раскритиковала уровень российского футбола.