Роднина: качество российского футбола описывает фраза «без слёз не взглянешь»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала уровень российского футбола.

«Качество российского футбола описывает фраза «без слёз не взглянешь». В лучшем случае играют на троечку», — приводит слова депутата «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд на международные турниры.