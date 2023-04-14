Роднина: качество российского футбола описывает фраза «без слёз не взглянешь»
- РИА Новости
«Качество российского футбола описывает фраза «без слёз не взглянешь». В лучшем случае играют на троечку», — приводит слова депутата «РБ Спорт».
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд на международные турниры.