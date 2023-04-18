Матыцин: призыв Украины не соревноваться с россиянами нарушает основные принципы спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что призыв Украины не соревноваться с российскими спортсменами на международных соревнованиях нарушает основные спортивные принципы.

«К сожалению, человек, который прошёл школу спорта, должен быть привержен этой школе, принципам честной борьбы и честного отношения к своим друзьям. В спорте все должны играть по одинаковым правилам, и своим указом Минспорт Украины нарушил основополагающие принципы уважения к правилам, уважения к человеку и спортсменам», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Матыцин не планирует проводить встречу с Карпиным.