Матыцин не планирует проводить встречу с Карпиным

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Министр спорта РФ Олег Матыцин не планирует проводить встречу с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.
Матыцин не планирует проводить встречу с Карпиным
  • РИА Новости

«Если у него будет желание, я всегда открыт. Думаю, он понял мою мысль и учтёт это в работе, как и все остальные тренеры. Хочу ещё раз повторить: главный тренер сборной — великая ответственность и символ национальной команды. Поэтому и высказывания должны быть соответствующими», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

После ничьей со сборной Ирана (1:1) Карпин заявил, что не держится за своё место в сборной России. Олег Матыцин резко отреагировал на его слова относительно работы в национальной команде.

Ранее Матыцин заявил, что в российских лыжных гонках хватает внутренней конкуренции.

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