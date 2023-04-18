Украинская олимпийская чемпионка Баюл призвала МОК не допускать россиян к Играм-2024
- РИА Новости
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«Моё обращение к Томасу Баху. Мы не хотим, чтобы нейтральные спортсмены, спортсмены из России, принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Помогите нам», — сказала Баюл в соцсетях.
Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.
Ранее сообщалось, что украинские футболисты не будут бойкотировать отбор Евро-2024 из-за участия Белоруссии.